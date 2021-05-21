Реконструкция насосной станции позволит подать тепло на Черемошники

В Томске началась реконструкция перекачивающей насосной станции № 4 на улице Говорова, которая позволит реализовать проект по подключению к системе централизованного теплоснабжения микрорайона Черемошники после строительства тепломагистрали № 6 В.
В Томске началась реконструкция перекачивающей насосной станции № 4 на улице Говорова, которая позволит реализовать проект по подключению к системе централизованного теплоснабжения микрорайона Черемошники после строительства тепломагистрали № 6 В.
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