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Регионы России

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ИИ-агент Grok Bot организовал досрочную покупку и доставку iPhone 18 Pro Max

ИИ-агент Grok Bot организовал досрочную покупку и доставку iPhone 18 Pro Max

ИИ-агент под названием Grok Bot самостоятельно связался с продавцами, проверил наличие новейшего смартфона iPhone 18 Pro Max и оформил заказ, обеспечив доставку раньше официально обещанного срока компанией Apple.

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