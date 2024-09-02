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Китай

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В Кыргызстане отметили 33-ю годовщину независимости

Бишкек, 1 сентября /Синьхуа/ -- В Кыргызстане 31 августа отметили 33-летие независимости страны. В субботу на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на новом флагштоке.

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