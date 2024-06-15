Хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что некоторые черные дыры могут образовываться только из света, физики предполагают, что квантовое явление, называемое "эффектом Швингера", не позволяет этому произойти

Хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что некоторые черные дыры могут образовываться только из света, физики полагают, что квантовое явление, называемое эффектом Швингера, может предотвратить это.
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