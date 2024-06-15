Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что некоторые черные дыры могут образовываться только из света, физики предполагают, что квантовое явление, называемое "эффектом Швингера", не позволяет этому произойти

Хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что некоторые черные дыры могут образовываться только из света, физики предполагают, что квантовое явление, называемое "эффектом Швингера", не позволяет этому произойти

﻿﻿Хотя теория относительности Эйнштейна предсказывает, что некоторые черные дыры могут образовываться только из света, физики полагают, что квантовое явление, называемое эффектом Швингера, может предотвратить это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх