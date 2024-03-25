Журналист из США одной фразой пояснил, почему военного столкновения НАТО и России не будет

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Комментарии
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Дарья Ли
нет ничего хуже чем проходя по ссылке, вынужден идти еще по одной, чтобы ознакомится с материалом. зачем вам тогда эта площадка? сидите на той.
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