НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Четвертый матч «Даллас» – «Бостон» имел самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий НБА с 2007 года

Встреча в Далласе получила самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий НБА с 2007 года. Средний рейтинг 4,7 и 9,62 миллиона зрителей сделали эту игру наименее просматриваемой в июне с третьего матча финальной серии 2007 года «Кливленд» – «Сан-Антонио».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх