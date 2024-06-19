Четвертый матч «Даллас» – «Бостон» имел самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий НБА с 2007 года

Встреча в Далласе получила самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий НБА с 2007 года. Средний рейтинг 4,7 и 9,62 миллиона зрителей сделали эту игру наименее просматриваемой в июне с третьего матча финальной серии 2007 года «Кливленд» – «Сан-Антонио».
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