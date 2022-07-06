Випробувальний запуск МБР "Сармат" на полігоні Плесецьк. 20 квітня 2022 року Небезпечна риторика: з Росії знову звучать ядерні загрози Колишній президент Росії вкотре пригрозив ядерною війною у відповідь на заклики Заходу створити трибунал над Росією Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у середу, що спроби Заходу покарати таку ядерну державу, як Росія, за війну […] Сообщение Небезпечна риторика: із Росії знову лунають ядерні загрози появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.