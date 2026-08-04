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Новости Тамбова

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Тамбовскую территориальную схему обращения с отходами вновь хотят изменить

Тамбовскую территориальную схему обращения с отходами вновь хотят изменить

В Тамбовской области в очередной раз скорректируют территориальную схему обращения с отходами. Внесением правок, по договору с региональным министерством ТЭК и ЖКХ, займётся ООО «ОБС-Консалтинг» из Краснодарского края.

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