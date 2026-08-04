Тамбовскую территориальную схему обращения с отходами вновь хотят изменить

В Тамбовской области в очередной раз скорректируют территориальную схему обращения с отходами. Внесением правок, по договору с региональным министерством ТЭК и ЖКХ, займётся ООО «ОБС-Консалтинг» из Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии