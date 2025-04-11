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Нынешний глава Intel вложил сотни миллионов долларов в китайские компании, вкл...

Нынешний глава Intel вложил сотни миллионов долларов в китайские компании, вкл...

Нынешний глава Intel вложил сотни миллионов долларов в китайские компании, включая конкурирующую SMICПрежде чем получить должность генерального директора Intel в этом году, Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) на протяжении десятилетий инвестировал в капитал самых разных китайских компаний.

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