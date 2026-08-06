Разорившиеся "рабы" маркетплейса: продавцы не могут вернуть товары, но продолжают получать штрафы. "Коллапс, переплюнувший МММ"

Десятки тысяч предпринимателей оказались в финансовой ловушке Wildberries: их деньги зависли на счетах маркетплейса на недели, поддержка игнорирует обращения, а система автоматически выставляет штрафы за срыв поставок.
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