Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России

Американцам не надо давать советы России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва должна изменить свое поведения для возобновления диалога и улучшения отношений с Вашингтоном.
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