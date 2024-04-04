Страна и люди
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Страна и люди

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Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России

Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России

Американцам не надо давать советы России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва должна изменить свое поведения для возобновления диалога и улучшения отношений с Вашингтоном.

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