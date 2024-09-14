Сотрудники полиции и отделения Банка России провели в Карачаево-Черкесии профилактическую акцию «Стоп мошенник!»

13 сентября участковые уполномоченные полиции совместно с Госавтоинспекцией, общественниками и сотрудниками Банка России провели на территории Черкесска профилактическую, направленную на профилактику мошенничества.
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