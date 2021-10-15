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Более 800 млн рублей получит Северная Осетия на развитие инфраструктуры

Более 800 млн рублей получит Северная Осетия на развитие инфраструктуры

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло 14 октября, принято решение о выделении Северной Осетии более 800 миллионов рублей на развитие четырех инвестиционных проектов.

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