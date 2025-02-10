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Царьград

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Трассу Армения-Иран накрыл снегопад: какова обстановка на дорогах сейчас

Трассу Армения-Иран накрыл снегопад: какова обстановка на дорогах сейчас

Сложная ситуация наблюдается для всех видов транспорта без исключения.На некоторых дорогах наблюдается гололёд, включая участки трасс от Еревана до Ванадзора и Дилижана.

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