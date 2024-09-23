Бывший вице-мэр Новосибирска постит фото с лентой цвета украинского флага

Фотографию с повязанной на кладбищенском заборе, которым обнесена могила Янки Дягилевой, ленточкой цветов, которые в контексте внешнеполитической обстановки вызывают совершенно определенные ассоциации – желтый и синий, Терешкова опубликовала в своем публичном телеграм-канале.
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