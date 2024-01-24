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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области благоустроят 18 пространств по итогам голосования

В Рязанской области благоустроят 18 пространств по итогам голосования

Пространства стали победителями Всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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