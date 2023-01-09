Global Look Press/pxhere.com | Kremlin Pool Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» в минувшее воскресенье.
Global Look Press/pxhere.com | Kremlin Pool Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» в минувшее воскресенье.
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