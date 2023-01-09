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Почему Швеция и Финляндия могут остаться вне НАТО, обсудят в «Патриоте»

Почему Швеция и Финляндия могут остаться вне НАТО, обсудят в «Патриоте»

Global Look Press/pxhere.com | Kremlin Pool Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» в минувшее воскресенье.

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