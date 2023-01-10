Газета.ру

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    это вопрос ко мне?! видимо эти страны ситуативные друзья... ну пока им выгодно... Допускаю, что иранцы ещё не успели ...Балицкий: доброво...
  • tsan tsan
    А кто же ему теперь поверит ?Замгенсека ООН: Г...
  • Александр Пятнистый
    Вообще давно пора забить кол и на WADA и на CAS,  который нам не указ. Будут свистеть- послать по русски в пешее эрот...Губерниев уверен,...

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг сообщения о дезертирстве ВСУ в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг сообщения о дезертирстве ВСУ в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сообщения о массовом бегстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара, где сейчас проходят масштабные боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО), являются ложными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх