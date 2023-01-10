Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин опроверг сообщения о дезертирстве ВСУ в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сообщения о массовом бегстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара, где сейчас проходят масштабные боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО), являются ложными.