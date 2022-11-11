Военное обозрение

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Сообщается о выводе российских войск с правого берега Днепра и подрыве Антоновского моста под Херсоном

Сообщается о выводе российских войск с правого берега Днепра и подрыве Антоновского моста под Херсоном

Российские Вооруженные силы завершили вывод подразделений и эвакуируемого мирного населения с правого берега реки Днепр на левый берег.

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