42-летний уроженец Бобруйска предстанет перед судом за причинение тяжких телесных повреждений жителю этого же города.

34-летний бобруйчанин сидел на скамейке возле общежития по улице 50 лет ВЛКСМ, в котором проживает. В какой-то момент из подъезда общежития вышел пьяный незнакомец и направился к потерпевшему, предъявляя ему внезапно возникшие претензии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии