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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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42-летний уроженец Бобруйска предстанет перед судом за причинение тяжких телесных повреждений жителю этого же города.

42-летний уроженец Бобруйска предстанет перед судом за причинение тяжких телесных повреждений жителю этого же города.

34-летний бобруйчанин сидел на скамейке возле общежития по улице 50 лет ВЛКСМ, в котором проживает. В какой-то момент из подъезда общежития вышел пьяный незнакомец и направился к потерпевшему, предъявляя ему внезапно возникшие претензии.

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