26 февраля 2025 года ушел из жизни руководитель черемховского поискового отряда Виктор Щелин. Его трудовой путь начался на Ремонтно-механическом заводе, но призвание он нашел в педагогике, сообщил мэр города Вадим Семенов.
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