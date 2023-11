Хардкор и любовь в Baldur’s Gate 3, рекорды THE FINALS, релиз The Invincible, The Expanse в Steam… В ОБТ T...

Хардкор и любовь в Baldur’s Gate 3, рекорды THE FINALS, релиз The Invincible, The Expanse в Steam…В ОБТ THE FINALS сыграло 7,5 миллиона человек, The Expanse: A Telltale Series скоро доберётся до Steam, первые отзывы Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Baldur’s Gate III получит хардкорный режим, Microsoft выпустит ИИ-инструменты для сюжетного контента в играх, Embracer Group теряет главного операционного директора, The Invincible вышла.