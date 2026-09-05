Элита ВСУ не спасется из котла: клещи смыкаются, Краматорск в огне

Над Краматорском поднялся столб черного дыма после прилета УМПК. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.
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