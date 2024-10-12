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MWM: при ударе ВС РФ по судну в порту в Одессе уничтожен очень ценный груз

MWM: при ударе ВС РФ по судну в порту в Одессе уничтожен очень ценный груз

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о ракетном ударе «Искандером» по контейнеровозу, прибывшему из Европы в одесский порт с боеприпасами для Вооруженных сил Украины, что привело к уничтожению судна.

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