MWM: при ударе ВС РФ по судну в порту в Одессе уничтожен очень ценный груз

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о ракетном ударе «Искандером» по контейнеровозу, прибывшему из Европы в одесский порт с боеприпасами для Вооруженных сил Украины, что привело к уничтожению судна.
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