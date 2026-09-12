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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Совместная тренировка — это всегда особый драйв

Совместная тренировка — это всегда особый драйв!💪💪💪 Сегодня на центральном стадионе прошла тренировка по боксу с командами из Борисоглебска (СК "Витязъ" и СК Бокса ВДВ) и командами из Новониколаевского и Новоаннинского (СК "Школа Бокса" и Центр развития бокса им.

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