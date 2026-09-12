Совместная тренировка — это всегда особый драйв!💪💪💪 Сегодня на центральном стадионе прошла тренировка по боксу с командами из Борисоглебска (СК "Витязъ" и СК Бокса ВДВ) и командами из Новониколаевского и Новоаннинского (СК "Школа Бокса" и Центр развития бокса им.