Совместная тренировка — это всегда особый драйв!💪💪💪 Сегодня на центральном стадионе прошла тренировка по боксу с командами из Борисоглебска (СК "Витязъ" и СК Бокса ВДВ) и командами из Новониколаевского и Новоаннинского (СК "Школа Бокса" и Центр развития бокса им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым