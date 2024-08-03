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Источник 360.ru: в Зюзино скорой потребовалась помощь с пациентом весом 300 кг

Источник 360.ru: в Зюзино скорой потребовалась помощь с пациентом весом 300 кг

В Зюзино медики скорой помощи столкнулись со сложностями, прибыв на вызов на Болотниковскую улицу. К врачам обратился мужчина весом 300 килограммов, транспортировать его в автомобиль самостоятельно у специалистов возможности нет, сообщил источник 360.

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