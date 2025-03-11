ВЧ

Валерий Чикунов

Основная цель переговоров - научить США и ЕС правилам джентельменских соглашений и запретить лазить по чужим карманам , а также применять не законные санкции , бряцать оружием , запугивать мирных людей и соблюдать законы и договора , исполняя при этом все их принятые решения обеими сторонами неукоснительно и без проволочек в назначенные сроки.