Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ С ФАШИСТАМИ! ВСЕ ЭТИ РАЗНОГЛАСИЯ С США И ЕВРОПОЙ- ИГРА ГЛОБАЛИСТОВ! ТУМАН В РАСЧЕТЕ ОБДУРИТЬ ПУТИНА...Раскрыты особенно...
  • Владимир Морж
    Это хорошо. Украина и США прекращают огонь, ВСУ отступают за западную границу, где им ЕСы пообещали защиту. На Украин...Ермак: США и Укра...
  • Валерий Путря
    После сегодняшней атаки бандерлогов на мирные города России переговоры возможны (на мой взгляд!, который я никому не ...Уолтц: Украина оч...

Политолог Гафарова: Киев на переговорах с США будет тянуть время

Политолог Гафарова: Киев на переговорах с США будет тянуть время

Представители США и Украины планируют 11 марта встретиться в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как "создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Валерий Чикунов
Основная цель переговоров - научить США и ЕС правилам джентельменских соглашений и запретить лазить по чужим карманам , а также применять не законные санкции , бряцать оружием , запугивать мирных людей и соблюдать законы и договора , исполняя при этом все их принятые решения обеими сторонами неукоснительно и без проволочек в назначенные сроки.
Ответить
14 час.
наверх