Представители США и Украины планируют 11 марта встретиться в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как "создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня".
Политолог Гафарова: Киев на переговорах с США будет тянуть время
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ВЧ
Валерий Чикунов
Основная цель переговоров - научить США и ЕС правилам джентельменских соглашений и запретить лазить по чужим карманам , а также применять не законные санкции , бряцать оружием , запугивать мирных людей и соблюдать законы и договора , исполняя при этом все их принятые решения обеими сторонами неукоснительно и без проволочек в назначенные сроки.
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