Голос здравого смысла все сильнее звучит в Германии

Лидер стремительно набирающей популярность лидирующей партии АдГ Алиса Вайдель заявила о необходимости восстановить «хорошие отношения с Россией».
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