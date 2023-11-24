Семь важных вопросов о здоровье сердца  

Мария Чайковская к.м.н., врач-кардиолог, аритмолог, реабилитолог, член Российского кардиологического общества, специалист по гипертонии и восстановительному лечению после инфаркта Отдыхает ли сердце? Сердце начинает биться через четыре недели после зачатия и не останавливается до самой смерти.