НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

В Рязани 22 сентября изменится движение транспорта на улице Есенина

В Рязани 22 сентября изменится движение транспорта на улице Есенина

Изменения коснутся маршрутов №47М2, 53М2, 95М2, 13 и 22, а троллейбус №13 временно не будет ходить.22 сентября в Рязани с 10:00 до 15:00 на участке улицы Есенина от улицы Грибоедова до улицы Подгорной изменится схема движения общественного транспорта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым