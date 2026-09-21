В Рязани 22 сентября изменится движение транспорта на улице Есенина

Изменения коснутся маршрутов №47М2, 53М2, 95М2, 13 и 22, а троллейбус №13 временно не будет ходить.22 сентября в Рязани с 10:00 до 15:00 на участке улицы Есенина от улицы Грибоедова до улицы Подгорной изменится схема движения общественного транспорта.