IPO в Китае замедляется для повышения качества листинга и защиты инвесторов

Темпы IPO на фондовом рынке Китая замедлились: за всю торговую неделю с 26 февраля было зафиксировано два «нуля», поскольку регуляторы ужесточили проверку новых листингов для повышения качества листинговых компаний, что является частью широкомасштабных мер по стабилизации рынок капитала.