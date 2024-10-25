SHAMAN показал новую возлюбленную после развода с Мартыновой

Сердце красавчика SHAMAN пустовало недолго! Неудивительно, что завидного жениха хотят заполучить многие! Ярослава подозревают в романтической связи с его коллегой Соей (Асият Сайгидовой), с которой они сейчас работают в опере «Князь Владимир».
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