SHAMAN показал новую возлюбленную после развода с Мартыновой

Сердце красавчика SHAMAN пустовало недолго! Неудивительно, что завидного жениха хотят заполучить многие! Ярослава подозревают в романтической связи с его коллегой Соей (Асият Сайгидовой), с которой они сейчас работают в опере «Князь Владимир».