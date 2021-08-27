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Глава МИД Украины Кулеба соврал, заявив, что россиян из Афганистана эвакуировали не через Кабул

Глава МИД Украины Кулеба соврал, заявив, что россиян из Афганистана эвакуировали не через Кабул

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.

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