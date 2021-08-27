Глава МИД Украины Кулеба соврал, заявив, что россиян из Афганистана эвакуировали не через Кабул

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.