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На Ново-Свердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт: для чего он нужен

На Ново-Свердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт: для чего он нужен

С 17 по 27 июля энергетики проведут ремонт всех агрегатов Ново-Свердловской ТЭЦ. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Берёзовском, часть зданий в Кировском и Октябрьских районах Екатеринбурга.

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