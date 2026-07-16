На Ново-Свердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт: для чего он нужен

С 17 по 27 июля энергетики проведут ремонт всех агрегатов Ново-Свердловской ТЭЦ. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Берёзовском, часть зданий в Кировском и Октябрьских районах Екатеринбурга.
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