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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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    :*Утопическая севас...

В правительстве РФ не исключают продления программы льготной ипотеки

Правительство РФ обсуждает продление льготной ипотеки на новостройки до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николая Алексеенко.

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