CША для выдачи средств Украине просит ЕС бессрочно продлить санкции против РФ

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который должен быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз согласится продлить санкции против России на неопределенный срок — как минимум до окончания военных действий или «до тех пор, пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине», пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, который был подготовлен для встречи министров финансов блока в среду .