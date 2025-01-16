Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍Диаспоры управляю...
  • Valet
    Сюсюкаемя с дерьмом и  предателями, потом будем повторно их пережевывать.... через 20 лет, это уже удел наших детей...Готовился отравит...
  • Владимир Елкин
    Проверку законности и национализацию присвоенной собственности поддерживаю! А с ваучерами тоже большинство народа про...«Большой хапок» д...

По делу об убийстве генерала Кириллова арестованы баталхаджинцы* Точиев и Падиев

По делу об убийстве генерала Кириллова арестованы баталхаджинцы* Точиев и Падиев

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлёкшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх