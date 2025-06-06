Красавицы из Китая все чаще выходят за иностранцев, но избегают российских мужчин. В чем причина

В Китае среди молодых и образованных женщин мода на замужество с иностранцем давно стала привычкой: европейские и американские мужья считаются билетом к новой жизни и свободе, а брак — способом вырваться за пределы Поднебесной.
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