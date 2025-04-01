Видео: Вячеслав Володин оценил ход восстановления культурных объектов Смоленщины

Новая жизнь объектов культурного наследия, которые будут использованы под образовательные цели. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил созданный им в Смоленской области подшефный образовательный комплекс – технологический колледж «Лицей-интернат «Феникс» для детей-сирот, из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции.
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