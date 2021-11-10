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В Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к ряду бытовых услуг

В Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к ряду бытовых услуг

Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду бытовых услуг, сообщает 10 ноября пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

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