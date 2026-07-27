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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с одноклубниками. Форвард приезжал на базу клуба, чтобы сфотографироваться и выпить кофе (O Globo)

Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с партнерами по команде. Ранее сообщалось , что 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А.

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