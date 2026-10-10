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Царьград

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ДОФА-Тек представила скоростной перехватчик "Гадюка" на конгрессе.

ДОФА-Тек представила скоростной перехватчик "Гадюка" на конгрессе.

На "Дрон-конгрессе 2026" в Санкт-Петербурге компания "ДОФА-Тек" представила многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 "Гадюка".

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