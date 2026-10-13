При остеопорозе потребление белка не менее важно, чем потребление кальция

Хотя при антирезорбтивной терапии остеопороза часто рекомендуется дополнительный прием кальция, для здоровья костей в пожилом возрасте достаточное потребление белка, по-видимому, играет не менее важную роль, чем обеспечение организма кальцием.
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