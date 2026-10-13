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Медицина 2.0

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При остеопорозе потребление белка не менее важно, чем потребление кальция

При остеопорозе потребление белка не менее важно, чем потребление кальция

Хотя при антирезорбтивной терапии остеопороза часто рекомендуется дополнительный прием кальция, для здоровья костей в пожилом возрасте достаточное потребление белка, по-видимому, играет не менее важную роль, чем обеспечение организма кальцием.

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