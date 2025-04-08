17 трогательных историй про бабушек и дедушек, которым даже в возрасте крутизны не занимать

Многим людям кажется, что бабушки и дедушки могут только пирожки печь да с телевизором ругаться. Но на самом деле в некоторых пенсионерах скрыто столько энергии, любви к жизни и озорства, что нам стоит брать с них пример, ведь они молодежи во многих вопросах сто очков форы дадут и все равно выиграют.