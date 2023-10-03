В Ленобласти женщина обнаружила два сгоревших трупа в машине

Одной из погибших может быть 46-летняя пропавшая без вести жительница Выборга. Жительница посёлка Большое Поле Выборгского района Ленинградской области накануне обнаружила тела двух людей в сгоревшем автомобиле.
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