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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симоне Фонтеккьо решил остаться в «Майами», несмотря на более выгодные предложения

Симоне Фонтеккьо рассказал, почему отказался от более выгодных предложений ради «Майами». Итальянский форвард признался, что получил предложения с большей зарплатой в это межсезонье, но решил продолжить карьеру в составе «Хит».

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