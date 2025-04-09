"США предъявляют России жесткий ультиматум": фантастика, которую мы заслужили

"Президент США хочет закончить войну, и лучше раньше, чем позже"? Ну и пусть заканчивает- пусть убирается со своим оружием и банду свою с собой забирает.

Владимир Алтайцев

переговоры носили конструктивный характер и ознаменовались «тремя шагами вперед» по широкому кругу вопросов." И какие же эти "три шага вперёд"? А, выкормыш университетов США? Ранее американский президент заявил, что может ввести дополнительные пошлины на покупку российской нефти, в случае если мирное урегулирование будет сорвано по вине Москвы" Это и есть один шаг вперёд? Где остальные 2?