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"США предъявляют России жесткий ультиматум": фантастика, которую мы заслужили

"США предъявляют России жесткий ультиматум": фантастика, которую мы заслужили

БлокнотРУ «Вбросы» пошли после пресс-конференции Марко Рубио, главы госдепартамента США. Между тем Рубио, если потрудиться внимательно послушать его речь в оригинале (или хотя бы в адекватном переводе) никакого ультиматума не выдвигал, жестких условий не ставил.

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Комментарии
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Борис Тросницкий
&quot;Президент США хочет закончить войну, и лучше раньше, чем позже&quot;? Ну и пусть заканчивает- пусть убирается со своим оружием и банду свою с собой забирает.
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9 час.
Владимир Алтайцев
переговоры носили конструктивный характер и ознаменовались «тремя шагами вперед» по широкому кругу вопросов.&quot;  И какие  же  эти  &quot;три шага  вперёд&quot;? А, выкормыш  университетов  США? Ранее американский президент заявил, что может ввести дополнительные пошлины на покупку российской нефти, в случае если мирное урегулирование будет сорвано по вине Москвы&quot;  Это и есть один шаг вперёд?  Где  остальные  2?
Три шага вперед: спецпосланник Путина провел важные переговоры в Вашингтоне - БлокнотРУ - Новости России и мира сегодня. Когда закончится война на Украине с Россией последние новости. Новости России. Россия новости. Когда закончится война на Украине с Россией последние новости на сегодня. Переговоры России и США. Переговоры США и Украины. США новости. Новости США.
Блокнот Россия
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8 час.
Александр Зиборов
Мировые СМИ, да и российские в немалой степени, против Трампа, верить им не следует...
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3 час.
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