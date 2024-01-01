Вокруг света: Дети, родившиеся в небе: Какие подарки получают те, кто появился на свет во время перелета

Некоторые дети выбирают самый неподходящий момент для своего появления на свет. Например, кому-то может прийти в голову родиться не в больничной палате, а на высоте в несколько тысяч метров в движущемся с большой скоростью летательном аппарате.
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