Акция «Диктант Победы» пройдет в 80 странах мира

Патриотическая акция «Диктант Победы» в этом году пройдет 25 апреля и охватит 80 стран мира. Об этом заявили во время заседания оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша победа», которое прошло 31 января в Москве под руководством секретаря Генсовета партии Владимира Якушева и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.