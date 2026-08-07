Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали оборонный пакт

В столице Катара 7 августа появилась информация о знаковом событии на Ближнем Востоке. Телеканал Al Arabiya распространил данные о том, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о совместной обороне.
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